Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
So sehen die Prognosen der Experten für die Micron Technology-Bilanz aus.
Werte in diesem Artikel
Micron Technology präsentiert am 17.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 29 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,96 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Micron Technology 29 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,90 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 48,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Micron Technology 8,71 Milliarden USD umsetzen können.
Der Ausblick von 35 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,58 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,59 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 58,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Micron Technology News
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com