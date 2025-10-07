Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial
Die Micron-Aktie setzt ihre Rekordrally fort - beflügelt von einem Analysten, der selbstkritisch "zu spät" zum Kauf rät.
Werte in diesem Artikel
• Micron-Aktie erreicht neues Allzeithoch und bleibt weiter gefragt
• Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore hebt Bewertung auf "Kaufen" und Kursziel auf 220 US-Dollar an
• Optimismus wegen anhaltend starker KI-Nachfrage nach Speicherchips
Mit einem Kursplus von 1,19 Prozent auf 190,96 US-Dollar hat die Micron Technology-Aktie am Montag den Handel an der NASDAQ beendet. Zwischenzeitlich hatte der Anteilsschein sogar noch deutlich höher notiert und im Handelsverlauf bei 201 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Doch am Dienstag setzt sich die Rally nicht fort: So dreht die Micron-Aktie im Handelsverlauf ins Minus und verliert zeitweise 1,19 Prozent auf 188,68 US-Dollar.
Analyst sorgt für Kauflaune
Dabei wirkt ein Analystenbericht weiter positiv nach. Joseph Moore, Analyst bei Morgan Stanley, hatte der Micron-Aktie am Vortag ein Upgrade spendiert und ihre Bewertung von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben. Zeitgleich traut der Experte dem Anteilsschein auch neue Rekordhöhen zu, er hob sein Kursziel von 160 US-Dollar auf 220 US-Dollar an.
"Micron geht mit der Bewertung an die Grenzen, während sich der Konzern erholt. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir mehrere Quartale mit zweistelligen Preissteigerungen erwarten können, was zu einer deutlich höheren Ertragskraft führen und alle offenen Fragen zu Spezial-Hochbandbreitenspeichern für KI klären kann", zitiert "Investor’S Business Daily" den Experten. Der Analyst räumte zudem selbstkritisch ein, die Hochstufung der Micron-Aktie zu spät vorgenommen zu haben, weshalb er seinen Analystenbericht auch mit "Besser spät als nie" betitelte.
Die Nachfrage nach DRAM- und NAND-Speicherchips steige weiter, und Käufer zeigten sich angesichts des starken Bedarfs an Servern und Speichermedien besorgt über die Lieferverfügbarkeit bis 2026, so Moore. "Wir schätzen Micron weiterhin auf Grundlage der Kennzahlen für den gesamten Zyklus und eines höheren potenziellen Spitzenwerts mit KI als Haupttreiber, was uns dazu veranlasst, das Vielfache und den Gewinn pro Aktie zu erhöhen", wird der Experte weiter zitiert.
Morgan Stanley bullisher als das Analysten-Gros
Mit seinem angehobenen Kursziel zeigt sich Moore nun deutlich optimistischer als zahlreiche andere seiner Analystenkollegen. Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Micron-Aktie bei 199,31 US-Dollar und damit deutlich unterhalb möglicher neuer Rekordstände. Positiv bewertet wird die Aktie von Expertenseite dennoch: Von 27 Analysten haben 25 ein "Kaufen"-Rating vergeben, nur zwei raten zum Halten der Aktie.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
