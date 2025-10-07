Rüstungsbranche im Blick

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen.

Das dritte Jahresviertel dürfte für den Rüstungskonzern wohl mit Blick auf die wesentlichen Kennziffern Auftragseingang, Umsatz, operatives Ergebnis (Ebita) und freier Barmittelzufluss mau verlaufen sein, schrieb David H Perry von JPMorgan in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne sich durch jede Kursschwäche als Resultat dessen eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Denn im Schlussquartal dürfte Rheinmetall bei diesen Kennziffern wieder sehr stark abschneiden.

Norwegen erwirbt weitere Beteiligung an RENK

Unterdessen zeigt sich ein Staatsfonds für einen weiteren hierzulande gelisteten Rüstungskonzern zuversichtlich: Wie am Montag bekannt wurde, hat das Finanzministerium im Namen des Staates Norwegen seine Beteiligung am Rüstungsbauer RENK erhöht. Insgesamt befinden sich nun 3,27 Prozent der RENK-Aktien in den Händen des norwegischen Staates, womit die wichtige 3-Prozent-Marke überschritten wurde.

Laut der Stimmrechtsmitteilung erfolgte die Überschreitung der Meldegrenze am 30. September. Damit zählt der norwegische Fonds nun zu den größeren Anteilseignern von Renk. Dabei dürfte das Investment nicht nur von Renditehoffnungen getrieben sondern langfristg angelegt sein - auch mit Blick auf aktuelle geopolitische Konfliktherde.

Rüstungswerte bleiben im Blick

Insgesamt verdeutlichen die Nachrichten ein anhaltend starkes Interesse am Rüstungssektor. Steigende Verteidigungsausgaben, neue Anforderungen an Drohnenabwehr und modernisierte Ausrüstung sorgen für eine anhaltend hohe Nachfrage - Marktakteure wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT sind unmittelbare Profiteure dieser Entwicklungen, wie auch ein Blick auf die Kurswentwicklungen zeigt.

Die Rheinmetall-Aktie hat seit Jahresstart bereits 207 Prozent an Wert gewonnen, gibt im Handel in Frankfurt ab Morgen aber zeitweise 1,38 Prozent auf 1.896,50 Euro ab.

Für RENK ging es auf XETRA unterdessen sogar um satte 366 Prozent aufwärts, hier liegt das Minus am Morgen bei 1,25 Prozent auf 85,24 Euro, während HENSOLDT-Titel, die 2025 bereits 223 Prozent zulegen konnten, zeitweise 0,53 Prozent auf 112,50 Euro einbüßen.

Damit knüpfen die Rüstungstitel an ihre schwache Vortagesentwicklung an.

