DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -1,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.274 -0,3%Euro1,1686 -0,2%Öl65,70 +0,3%Gold3.963 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rüstungsbranche im Blick

Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf

07.10.25 08:11 Uhr
Abwärtstrend bei Rüstungsaktien setzt sich fort: Norwegen greift dennoch bei RENK zu, JPMorgan schwärmt von Rheinmetall-Aktie | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
109,00 EUR -4,10 EUR -3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
82,76 EUR -3,56 EUR -4,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.890,00 EUR -33,00 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das dritte Jahresviertel dürfte für den Rüstungskonzern wohl mit Blick auf die wesentlichen Kennziffern Auftragseingang, Umsatz, operatives Ergebnis (Ebita) und freier Barmittelzufluss mau verlaufen sein, schrieb David H Perry von JPMorgan in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne sich durch jede Kursschwäche als Resultat dessen eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Denn im Schlussquartal dürfte Rheinmetall bei diesen Kennziffern wieder sehr stark abschneiden.

Wer­bung

Norwegen erwirbt weitere Beteiligung an RENK

Unterdessen zeigt sich ein Staatsfonds für einen weiteren hierzulande gelisteten Rüstungskonzern zuversichtlich: Wie am Montag bekannt wurde, hat das Finanzministerium im Namen des Staates Norwegen seine Beteiligung am Rüstungsbauer RENK erhöht. Insgesamt befinden sich nun 3,27 Prozent der RENK-Aktien in den Händen des norwegischen Staates, womit die wichtige 3-Prozent-Marke überschritten wurde.

Laut der Stimmrechtsmitteilung erfolgte die Überschreitung der Meldegrenze am 30. September. Damit zählt der norwegische Fonds nun zu den größeren Anteilseignern von Renk. Dabei dürfte das Investment nicht nur von Renditehoffnungen getrieben sondern langfristg angelegt sein - auch mit Blick auf aktuelle geopolitische Konfliktherde.

Rüstungswerte bleiben im Blick

Insgesamt verdeutlichen die Nachrichten ein anhaltend starkes Interesse am Rüstungssektor. Steigende Verteidigungsausgaben, neue Anforderungen an Drohnenabwehr und modernisierte Ausrüstung sorgen für eine anhaltend hohe Nachfrage - Marktakteure wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT sind unmittelbare Profiteure dieser Entwicklungen, wie auch ein Blick auf die Kurswentwicklungen zeigt.

Wer­bung

Die Rheinmetall-Aktie hat seit Jahresstart bereits 207 Prozent an Wert gewonnen, gibt im Handel in Frankfurt ab Morgen aber zeitweise 1,38 Prozent auf 1.896,50 Euro ab.
Für RENK ging es auf XETRA unterdessen sogar um satte 366 Prozent aufwärts, hier liegt das Minus am Morgen bei 1,25 Prozent auf 85,24 Euro, während HENSOLDT-Titel, die 2025 bereits 223 Prozent zulegen konnten, zeitweise 0,53 Prozent auf 112,50 Euro einbüßen.

Damit knüpfen die Rüstungstitel an ihre schwache Vortagesentwicklung an.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen