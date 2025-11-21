Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Freitagnachmittag deutlich nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,6 Prozent auf 1.545,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 1.545,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.512,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.590,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 371.548 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 23,06 Prozent niedriger. Am 10.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 593,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 61,62 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,15 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.155,56 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,78 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 28,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester

Rheinmetall-Aktie mit Verlusten - auch RENK und HENSOLDT tiefer: US-Friedenssignale belasten

Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse