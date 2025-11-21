DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.228 +0,7%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1501 -0,3%Öl62,15 -1,7%Gold4.081 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Freitagnachmittag deutlich nach

21.11.25 16:08 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Freitagnachmittag deutlich nach

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,6 Prozent auf 1.545,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.528,00 EUR -96,50 EUR -5,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 1.545,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.512,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.590,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 371.548 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 23,06 Prozent niedriger. Am 10.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 593,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 61,62 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,15 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.155,56 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,78 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 28,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
19.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

