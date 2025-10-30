DAX24.127 ±0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -4,2%Nas23.749 -0,9%Bitcoin93.266 -1,7%Euro1,1582 -0,2%Öl64,38 -0,8%Gold4.007 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Pivotal-Point Nachverfolgung General Motors (GM): Auto-Gigant hebt Gewinnprognose auf 9,75 bis 10,50 USD an – Aktie legt 15 % zu! Pivotal-Point Nachverfolgung General Motors (GM): Auto-Gigant hebt Gewinnprognose auf 9,75 bis 10,50 USD an – Aktie legt 15 % zu!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Rüstungs-Boom

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

30.10.25 15:10 Uhr
Anleger treten bei TKMS-Aktie auf die Bremse - Harter Wettbewerb mit Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. | finanzen.net

Nach einem fulminanten Börsendebüt sind die Anleger beim Marineschiffbauer thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) vorsichtiger geworden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,10 EUR 0,14 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
91,70 EUR -1,70 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
64,95 EUR -0,03 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.706,00 EUR -29,00 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,39 EUR 0,13 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77,55 EUR -3,95 EUR -4,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Ernüchterung nach erfolgreichem TKMS-Börsenstart
• Herausforderndes Marktumfeld
• Investitionen in neue Technologien erforderlich

Wer­bung

Der Börsenstart von TKMS, einem führenden Hersteller für nicht-nuklear betriebene U-Boote sowie wichtigen Anbieter von Fregatten und Korvetten, hatte sich deutlich erfolgreicher als von Experten prognostiziert gestaltet. Nach der Abspaltung vom Mutterkonzern thyssenkrupp schoss die Aktie von ihrem Erstnotierungspreis bei 60 Euro während des Tagesverlaufs bis auf 107 Euro nach oben. Zum Handelsschluss am 20. Oktober 2025 notierte sie bei 81,10 Euro, ein Plus von über 35 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Positiv stimmte die Anleger unter anderem, dass die Auftragsbücher mit einem Volumen von 18,5 Milliarden Euro bis in die 2040er Jahre gefüllt sind.

Ernüchterung unter den Anlegern

Doch inzwischen scheint die Euphorie verflogen zu sein. So schloss die TKMS-Aktie am Mittwoch bei nur 80,80 Euro, womit sie im XETRA-Handel 6,16 Prozent verloren hat. Am Donnerstag geht es weiter abwärts, zeitweise fällt das Papier um 2,31 Prozent auf 78,40 Euro.

Die von Analysten ausgegebenen Kursziele deuten auf eine gewisse Unsicherheit im Markt hin. So sieht die Deutsche Bank den TKMS-Titel in zwölf Monaten bei 75,00 Euro, während Bernstein Research von 74,00 Euro ausgeht.

Wer­bung

Sorge vor Konkurrenz

Dies hängt damit zusammen, dass die Konkurrenz im Verteidigungssektor enorm ist. So kämpfen mit Unternehmen wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK starke Player um Marktanteile. Diese Rüstungsunternehmen haben in den vergangenen Jahren beträchtlich in Forschung und Entwicklung investiert. Angesichts dessen wird TKMS künftig ebenfalls stark in fortschrittlichen Verteidigungssystemen und innovative Lösungen investieren sowie strategische Partnerschaften schließen müssen, um in diesem umkämpften Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen