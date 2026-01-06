DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Rheinmetall Aktie

1.921,00 EUR +30,00 EUR +1,59 %
STU
Marktkap. 87,17 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

11:01 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.921,00 EUR 30,00 EUR 1,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ukraine-Krieg sei zuletzt etwas aus den Schlagzeilen verdrängt worden, schrieb David Perry am Sonntag nach einer bedeutenden Woche für die europäische Rüstungsbranche. Im Fokus stünden die wohl weiter steigenden US-Rüstungsausgaben, die Militäraktion in Venezuela und die Grönland-Frage. Perry sieht BAE Systems, Leonardo und Qinetic zunächst als Profiteure der US-Budget-Aussichten. Renk, Melrose und Rolls-Royce will er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.926,50 €		 Abst. Kursziel*:
16,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.921,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,13%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.136,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

06.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
18.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
18.12.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

dpa-afx Indienbesuch von Merz Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation
finanzen.net Rheinmetall-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
finanzen.net Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Rheinmetall-Aktie Buy
Dow Jones Rheinmetall-Aktie höher: Lynx-Panzer für die Ukraine
TraderFox Trumps 1,5-Billionen-USD-Bazooka: Warum der Rüstungs-Superzyklus 2026 erst beginnt!
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall-Chart signalisiert Candlestick shooting Star
finanzen.net Kaum Veränderungen: DAX pendelt zum Handelsstart um seinen Schlusskurs vom Freitag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start nach
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Executive Board decides to sell activities of the civil division Power Systems – Target is sale in the first quarter of 2026; update of outlook for continuing operation
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
