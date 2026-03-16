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Barclays Capital

UniCredit Overweight

08:01 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione sieht das Aktientauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre positiv, wie sie am Dienstag schrieb. Es sei ein Schritt hin zu einem besseren Dialog mit den Frankfurtern. Letztlich stiegen auch die Chancen auf einen Zusammenschluss irgendwann in der Zukunft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
88,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
63,95 €		 Abst. Kursziel*:
39,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
63,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,51%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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