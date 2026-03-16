UniCredit Aktie
Marktkap. 92,9 Mrd. EURKGV 9,98
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione sieht das Aktientauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre positiv, wie sie am Dienstag schrieb. Es sei ein Schritt hin zu einem besseren Dialog mit den Frankfurtern. Letztlich stiegen auch die Chancen auf einen Zusammenschluss irgendwann in der Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
88,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
63,95 €
|Abst. Kursziel*:
39,01%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
63,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,51%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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