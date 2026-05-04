UniCredit Aktie
Marktkap. 96 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die italienische Großbank habe die Konsensschätzungen in allen Bereichen übertroffen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie hob jedoch insbesondere die Ertragsentwicklung hervor und auch das höher gesteckte Ziel für den Nettogewinn./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
67,55 €
|Abst. Kursziel*:
19,91%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
67,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,95%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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