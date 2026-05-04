Barclays Capital

UniCredit Overweight

12:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die italienische Großbank habe die Konsensschätzungen in allen Bereichen übertroffen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie hob jedoch insbesondere die Ertragsentwicklung hervor und auch das höher gesteckte Ziel für den Nettogewinn./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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