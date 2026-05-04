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Marktkap. 96 Mrd. EUR

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WKN A2DJV6

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Symbol UNCFF

DZ BANK

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17:56 Uhr
UniCredit Kaufen
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte der italienischen Großbank einen sehr starken Jahresauftakt. Mit Blick auf eine Übernahme der Commerzbank rechnet er nicht damit, dass Unicredit ihren Anteil kurzfristig auf über 50 Prozent erhöht, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Kaufen

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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68,07 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
68,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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