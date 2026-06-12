easyJet Aktie
Marktkap. 4,35 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 480 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg hob am Freitagnachmittag seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt damit zuletzt gesunkene Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Overweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,70 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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