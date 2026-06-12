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Symbol EJTTF

Barclays Capital

easyJet Overweight

08:21 Uhr
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,94 EUR 0,06 EUR 1,02%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 480 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg hob am Freitagnachmittag seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt damit zuletzt gesunkene Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,70 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,91 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:21 easyJet Overweight Barclays Capital
10.06.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
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