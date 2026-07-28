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Symbol RYLPF

Deutsche Bank AG

Philips Hold

14:31 Uhr
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sorgen über die Margenentwicklung beim Medizintechnikkonzern hätten den Ausblick getrübt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Hold

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,31 €		 Abst. Kursziel*:
2,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,53%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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