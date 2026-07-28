Philips Aktie
Marktkap. 21,9 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sorgen über die Margenentwicklung beim Medizintechnikkonzern hätten den Ausblick getrübt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,31 €
|Abst. Kursziel*:
2,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,53%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|14:31
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Philips Kaufen
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|29.07.24
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|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|14:31
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research