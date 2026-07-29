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Stellantis Aktie

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Stellantis Sector Perform

14:11 Uhr
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
5,06 EUR -0,17 EUR -3,30%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns habe vor allem aufgrund schwacher Geschäfte in Nordamerika die durchschnittliche Analystenschätzung weit verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
5,05 €		 Abst. Kursziel*:
38,67%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
5,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,26%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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