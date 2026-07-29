Stellantis Aktie
Marktkap. 14,68 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns habe vor allem aufgrund schwacher Geschäfte in Nordamerika die durchschnittliche Analystenschätzung weit verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
5,05 €
|Abst. Kursziel*:
38,67%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
5,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,26%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|14:11
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14:11
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14:11
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research