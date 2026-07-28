Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das zweite Quartal des Softwareanbieters bestätige den Wachstumspfad, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Übernahme von HCSS stärke zwar das langfristige Wachstumsprofil in den USA, führe aber vorerst zu einer höheren Nettoverschuldung und zu einer Margenverwässerung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Halten
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
61,15 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
59,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
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|DZ BANK
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|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Nemetschek Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
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