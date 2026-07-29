Nordex Aktie
Marktkap. 8,82 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe stark abgeschnitten, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies lasse auf ein insgesamt gutes Jahr für das Unternehmen hoffen./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,04 €
|Abst. Kursziel*:
44,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,17%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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