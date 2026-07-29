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Nordex Aktie

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39,68 EUR +1,04 EUR +2,69 %
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Nordex Buy

16:06 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
39,68 EUR 1,04 EUR 2,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe stark abgeschnitten, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies lasse auf ein insgesamt gutes Jahr für das Unternehmen hoffen./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,04 €		 Abst. Kursziel*:
44,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,17%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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