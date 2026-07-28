UBS AG

Air Liquide Buy

16:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide nach Quartalszahlen von 191 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines übertroffenen Umsatzwachstums aus eigener Kraft sei die Aktie um 2 Prozent gefallen, schrieb Christian Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst vermutet, dass sich in der Kursbewegung die vorsichtige Einschätzung des Managements widerspiegele. Der Gase-Hersteller und Anlagenbauer erwarte angesichts möglicher Aufwärtschancen und erheblicher geopolitischer Instabilität für das zweite Halbjahr "ein Wachstum, das dem des ersten Halbjahres entspricht oder leicht darüber liegt"./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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