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Enel Aktie

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Marktkap. 97,97 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN wurde kopiert
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WKN 928624

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ISIN IT0003128367

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Symbol ESOCF

RBC Capital Markets

Enel Underperform

21:26 Uhr
Enel Underperform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,92 EUR 0,11 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Nettogewinn im ersten Halbjahr habe etwas über dem Analystenkonsens gelegen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen erwarte den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr jetzt am oberen Ende der Zielspanne./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Underperform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
9,87 €		 Abst. Kursziel*:
-10,85%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
9,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,30%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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