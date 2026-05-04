DAX 24.392 +1,7%ESt50 5.866 +1,8%MSCI World 4.677 +0,7%Top 10 Crypto 10,40 +3,9%Nas 25.314 +1,0%Bitcoin 69.632 +2,0%Euro 1,1709 +0,2%Öl 110,5 -3,1%Gold 4.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester in den Feierabend -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Ausblick: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor
DHL-Aktie im Fokus: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab DHL-Aktie im Fokus: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
9,70 EUR +0,02 EUR +0,22 %
STU
9,73 EUR +0,03 EUR +0,31 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 99,57 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

RBC Capital Markets

Enel Underperform

14:21 Uhr
Enel Underperform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,70 EUR 0,02 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 8,00 auf 8,80 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Fernando Garcia äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den regulatorischen Risiken südeuropäischer Versorger. In Italien sei das Risiko staatlicher Interventionen für Enel besonders ausgeprägt, während Spanien anfälliger dafür werde, dass sich der Iran-Krieg ausweitet. Die Enel-Tochter Endesa hält er für überbewertet./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Underperform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
9,65 €		 Abst. Kursziel*:
-8,78%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
9,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

14:21 Enel Underperform RBC Capital Markets
14.04.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
09.04.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Börse Europa in Grün: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels steigen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 notiert im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter
finanzen.net So stuften die Analysten die Enel-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone
Benzinga Enel Chile Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen