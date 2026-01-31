Enel Aktie
Marktkap. 95,55 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Alles in allem hätten die wichtigsten Kennziffern des italienischen Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Underperform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
9,39 €
|Abst. Kursziel*:
-14,81%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
9,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,88%
|
Analyst Name:
Fernando Garcia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|21:26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|21:26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|21:26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.18
|Enel Reduce
|HSBC
|21.01.26
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets