Enel Aktie

9,29 EUR -0,28 EUR -2,92 %
STU
9,39 EUR -0,18 EUR -1,90 %
GVIE
Marktkap. 95,55 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Alles in allem hätten die wichtigsten Kennziffern des italienischen Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Underperform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
9,39 €		 Abst. Kursziel*:
-14,81%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
9,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,88%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

