Enel Aktie

9,12 EUR -0,29 EUR -3,12 %
8,45 CHF -0,25 CHF -2,90 %
Marktkap. 95,5 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Deutsche Bank AG

Enel Hold

13:56 Uhr
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,12 EUR -0,29 EUR -3,12%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 7,70 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Hold

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,10 €		 Abst. Kursziel*:
-6,59%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,80%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

13:56 Enel Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 Enel Buy UBS AG
09.01.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
08.01.26 Enel Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Optimismus in Europa: Schlussendlich Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
