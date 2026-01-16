Enel Aktie
Marktkap. 95,5 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 7,70 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET
Zusammenfassung: Enel Hold
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,10 €
|Abst. Kursziel*:
-6,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,80%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|13:56
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|13:56
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.18
|Enel Reduce
|HSBC
|06.04.16
|Enel Underperform
|BNP PARIBAS
|13:56
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG