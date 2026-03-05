DAX23.126 -2,0%Est505.596 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 +3,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.828 +2,7%Euro1,1569 +0,3%Öl104,9 +12,5%Gold5.126 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: DAX fällt unter 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen brechen ein -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, Samsung, SK hynix, NVIDIA, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalszahlen

Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

09.03.26 10:25 Uhr
HUGO BOSS-Aktie im Fokus: Das sind die Prognosen für die bevorstehende Zahlenvorlage | finanzen.net

Das sind die Erwartungen der Analysten an HUGO BOSS.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
34,85 EUR -0,95 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HUGO BOSS lädt am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Wer­bung

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,06 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HUGO BOSS 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,13 Prozent auf 1,21 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 EUR im Vergleich zu 3,09 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 4,19 Milliarden EUR, gegenüber 4,31 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HUGO BOSS AG

DatumRatingAnalyst
04.03.2026HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
26.01.2026HUGO BOSS Sector PerformRBC Capital Markets
20.01.2026HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026HUGO BOSS NeutralUBS AG
05.01.2026HUGO BOSS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.12.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
05.12.2025HUGO BOSS KaufenDZ BANK
04.12.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
03.12.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
03.12.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.03.2026HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
26.01.2026HUGO BOSS Sector PerformRBC Capital Markets
20.01.2026HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026HUGO BOSS NeutralUBS AG
05.01.2026HUGO BOSS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen