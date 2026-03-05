Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Das sind die Erwartungen der Analysten an HUGO BOSS.
Werte in diesem Artikel
HUGO BOSS lädt am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,06 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HUGO BOSS 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,13 Prozent auf 1,21 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 EUR im Vergleich zu 3,09 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 4,19 Milliarden EUR, gegenüber 4,31 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
