ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Inditex auf 60 Euro - 'Buy'

12.03.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
52,34 EUR -0,68 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 und die guten Signale für das aktuelle Geschäft hätten die Stärke des Geschäftsmodells der Spanier bewiesen, das auch im schwierigen Umfeld Umsatz- und Ergebniszuwächse erlaube, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach der Bilanz. Das Geschäftsjahr 2027 erwartet er erneut stark./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

