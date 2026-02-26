ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel 63 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 53 auf 63 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Spanier seien klassenbester Einzelhändler in Europa mit ihrem stabilen Umsatzwachstum und steten Gewinnen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Zudem wies er auf die Rückkehr zu Barmittelzuflüssen hin nach dem Ende einer Investitionsphase. Dies alles bekämen die Anleger zu einem vernünftigen Preis./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / GMT

