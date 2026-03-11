DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,0605 -2,8%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.256 -1,0%Euro 1,1544 -0,1%Öl 96,53 +3,1%Gold 5.169 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Porsche vz. PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Top News
Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten
Ölpreise ziehen kräftig an - Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke - Auch Gaspreis mit Höhenflug Ölpreise ziehen kräftig an - Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke - Auch Gaspreis mit Höhenflug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
52,64 EUR -0,28 EUR -0,53 %
STU
53,16 EUR +1,24 EUR +2,39 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 163,48 Mrd. EUR

KGV 27,55
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

Goldman Sachs Group Inc.

Inditex Buy

08:16 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
52,64 EUR -0,28 EUR -0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 und die guten Signale für das aktuelle Geschäft hätten die Stärke des Geschäftsmodells der Spanier bewiesen, das auch im schwierigen Umfeld Umsatz- und Ergebniszuwächse erlaube, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach der Bilanz. Das Geschäftsjahr 2027 erwartet er erneut stark./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,16 €		 Abst. Kursziel*:
12,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:16 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:11 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Inditex Kaufen DZ BANK
11.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

dpa-afx Geschäftsausbau Inditex-Aktie gewinnt: Zara-Mutter verdient mehr Inditex-Aktie gewinnt: Zara-Mutter verdient mehr
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Inditex auf 60 Euro - 'Buy'
dpa-afx ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex verdient mehr - Milliarden für Geschäftsausbau
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel 63 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
Business Times Zara owner Inditex reports 9% sales growth at start of first quarter
RTE.ie Inditex reassures investors with strong start to Q1
Zacks Industria de Diseno Textil (IDEXY) Surges 5.5%: Is This an Indication of Further Gains?
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Industria de Diseno Textil (IDEXY) This Year?
Business Times European shares end flat; Inditex jumps on strong November sales
Financial Times Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house
Zacks All You Need to Know About Industria de Diseno Textil (IDEXY) Rating Upgrade to Buy
Business Times Europe: Tech drag weighs on Stoxx 600 despite Inditex boost
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen