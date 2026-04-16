Inditex Aktie

54,20 EUR -0,64 EUR -1,17 %
49,76 CHF -0,73 CHF -1,45 %
Marktkap. 171,46 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
54,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,39%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

