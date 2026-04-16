Marktkap. 171,46 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
54,20 €
|Abst. Kursziel*:
14,39%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
54,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,39%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|12:16
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|31.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
