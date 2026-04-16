DAX 24.413 -1,2%ESt50 5.977 -1,3%MSCI World 4.633 -0,4%Top 10 Crypto 9,7125 +3,4%Nas 24.328 -0,6%Bitcoin 64.067 +1,8%Euro 1,1783 +0,4%Öl 95,52 +3,4%Gold 4.805 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Wall Street stabil -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Aktie, NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Psychedelika-Aktien explodieren: Trumps Verfügung beflügelt COMPASS Pathways, ATAIBECKLEY und Co. Psychedelika-Aktien explodieren: Trumps Verfügung beflügelt COMPASS Pathways, ATAIBECKLEY und Co.
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagnachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagnachmittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
54,32 EUR -0,52 EUR -0,95 %
STU
49,88 CHF -0,61 CHF -1,21 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 171,46 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

Bernstein Research

Inditex Outperform

16:16 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,32 EUR -0,52 EUR -0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
54,44 €		 Abst. Kursziel*:
10,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,46%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

16:16 Inditex Outperform Bernstein Research
12:16 Inditex Outperform RBC Capital Markets
31.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Dow Jones Inditex-Aktie dennoch fester: Warnung vor Datenpanne
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Inditex-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Inditex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Business Times Zara owner Inditex reports 9% sales growth at start of first quarter
RTE.ie Inditex reassures investors with strong start to Q1
Zacks Industria de Diseno Textil (IDEXY) Surges 5.5%: Is This an Indication of Further Gains?
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Industria de Diseno Textil (IDEXY) This Year?
Business Times European shares end flat; Inditex jumps on strong November sales
Financial Times Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house
Zacks All You Need to Know About Industria de Diseno Textil (IDEXY) Rating Upgrade to Buy
Business Times Europe: Tech drag weighs on Stoxx 600 despite Inditex boost
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen