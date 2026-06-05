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RBC Capital Markets

Inditex Outperform

08:11 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Sonntag an die stärkeren Ergebnisse des zweiten Quartals an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
55,18 €		 Abst. Kursziel*:
14,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

04.06.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 Inditex Kaufen DZ BANK
03.06.26 Inditex Buy UBS AG
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