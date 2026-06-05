Inditex Aktie
54,34 EUR -0,32 EUR -0,59 %
54,40 EUR -0,22 EUR -0,40 %
Inditex jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Marktkap. 171,4 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
WKN A11873
ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN ES0148396007
Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Symbol IDEXF
Werbung
Inditex Outperform
08:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
54,34 EUR -0,32 EUR -0,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Sonntag an die stärkeren Ergebnisse des zweiten Quartals an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Werbung
Werbung
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
55,18 €
|Abst. Kursziel*:
14,17%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
54,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG