GSK Aktie
Marktkap. 92,16 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Der angebotene Übernahmepreis von 9,4 Milliarden US-Dollar für das US-Biotech-Unternehmen Nuvalent erscheine ihm gerechtfertigt, schrieb Matthew Weston am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: GSK Neutral
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
19,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,16 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|11:46
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:46
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG