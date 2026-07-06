GSK Aktie
Marktkap. 94,13 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Studiendaten zu Bepirovirsen gegen Hepatitis B stehe nun die zweite der beiden wichtigen Datenveröffentlichungen für 2026 an: die Resultate für Camlipixant, einen Wirkstoffkandidaten gegen refraktären chronischen Husten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie bei Bepirovirsen bestehe auch hier Blockbuster-Potenzial. Dennoch dürften positive Daten kaum ausreichen, um die anhaltende Lücke zwischen dem Marktkonsens und dem für 2031 ausgegebenen Umsatzziel des Pharmakonzerns vollständig zu schließen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Hold
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,66 £
|Abst. Kursziel*:
-0,79%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,61 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
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|GSK Hold
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|GSK Neutral
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