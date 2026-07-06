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Symbol GLAXF

Deutsche Bank AG

GSK Hold

11:06 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Studiendaten zu Bepirovirsen gegen Hepatitis B stehe nun die zweite der beiden wichtigen Datenveröffentlichungen für 2026 an: die Resultate für Camlipixant, einen Wirkstoffkandidaten gegen refraktären chronischen Husten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie bei Bepirovirsen bestehe auch hier Blockbuster-Potenzial. Dennoch dürften positive Daten kaum ausreichen, um die anhaltende Lücke zwischen dem Marktkonsens und dem für 2031 ausgegebenen Umsatzziel des Pharmakonzerns vollständig zu schließen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,66 £		 Abst. Kursziel*:
-0,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,61 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

11:06 GSK Hold Deutsche Bank AG
30.06.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 GSK Underweight Barclays Capital
29.06.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 GSK Neutral UBS AG
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