Barclays Capital

GSK Underweight

11:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von Nuvalent stärke die Onkologie-Forschung der Briten mit fortgeschrittenen Studienkandidaten, schrieb James Gordon am Dienstag. Dies dürfte helfen, die "HIV-Patentklippe" zu umschiffen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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