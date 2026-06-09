Deutsche Bank AG

GSK Hold

10:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. GSK habe mit der Übernahme von Nuvalent die größte Transaktion seit vielen Jahren bekanntgegeben und sichere sich damit zwei relativ risikoarme und kurz vor der Markteinführung stehende Umsatzströme im Bereich Onkologie, schrieb Emmanuel Papadakis in dem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar. Die Briten zahlten dafür nur eine moderate Prämie. Allerdings sehe die Realität so aus, dass die hier fragliche Schlüsselstudie (Alkazar) erst in einigen Jahren Ergebnisse liefern werde./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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