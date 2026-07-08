SpaceX Aktie
Marktkap. 1,73 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der vom Raumfahrt- und KI-Konzern vorgestellte Grok 4.5 sei die erste umfassend überarbeitete Version des Chatbots, die mit dem KI-gestützten Code-Editor Cursor trainiert worden sei, schrieb John C. Hodulik am Donnerstagabend. Mit Grok 4.5 verringere SpaceX den Leistungsrückstand auf die führenden Konkurrenzprodukte von OpenAI und Anthropic in vielen Anwendungsbereichen. In Kürze wolle derweil OpenAI mit ChatGPT 5.6 ebenfalls eine neue Version seines Chatbots vorstellen./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Buy
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 210,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 148,30
|Abst. Kursziel*:
41,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 150,54
|Abst. Kursziel aktuell:
39,50%
|
Analyst Name:
John C. Hodulik
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 226,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SpaceX
|10:51
|SpaceX Buy
|UBS AG
|07.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|SpaceX Buy
|UBS AG
|07.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|SpaceX Buy
|UBS AG
|07.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets