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Symbol SPCX

UBS AG

SpaceX Buy

10:51 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
131,70 EUR 2,22 EUR 1,71%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der vom Raumfahrt- und KI-Konzern vorgestellte Grok 4.5 sei die erste umfassend überarbeitete Version des Chatbots, die mit dem KI-gestützten Code-Editor Cursor trainiert worden sei, schrieb John C. Hodulik am Donnerstagabend. Mit Grok 4.5 verringere SpaceX den Leistungsrückstand auf die führenden Konkurrenzprodukte von OpenAI und Anthropic in vielen Anwendungsbereichen. In Kürze wolle derweil OpenAI mit ChatGPT 5.6 ebenfalls eine neue Version seines Chatbots vorstellen./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 148,30		 Abst. Kursziel*:
41,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 150,54		 Abst. Kursziel aktuell:
39,50%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 226,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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