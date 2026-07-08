UBS AG

SpaceX Buy

10:51 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der vom Raumfahrt- und KI-Konzern vorgestellte Grok 4.5 sei die erste umfassend überarbeitete Version des Chatbots, die mit dem KI-gestützten Code-Editor Cursor trainiert worden sei, schrieb John C. Hodulik am Donnerstagabend. Mit Grok 4.5 verringere SpaceX den Leistungsrückstand auf die führenden Konkurrenzprodukte von OpenAI und Anthropic in vielen Anwendungsbereichen. In Kürze wolle derweil OpenAI mit ChatGPT 5.6 ebenfalls eine neue Version seines Chatbots vorstellen./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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