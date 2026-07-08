Hypoport Aktie
Marktkap. 577,3 Mio. EURKGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport massiv gesenkt von 291 auf 134 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge eines Analystenwechsels seien die Schätzungen für den Finanzdienstleister aktualisiert worden, schrieb der nun zuständige Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nachdem sich der Kurs in den vergangenen 12 Monaten mehr als halbiert habe, sehe er für die Aktie zum neuen Kursziel deutlich Luft nach oben./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
134,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,50 €
|Abst. Kursziel*:
62,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,32%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
161,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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