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Hypoport Aktie

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82,05 EUR -1,40 EUR -1,68 %
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Warburg Research

Hypoport SE Buy

11:21 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
82,05 EUR -1,40 EUR -1,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport massiv gesenkt von 291 auf 134 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge eines Analystenwechsels seien die Schätzungen für den Finanzdienstleister aktualisiert worden, schrieb der nun zuständige Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nachdem sich der Kurs in den vergangenen 12 Monaten mehr als halbiert habe, sehe er für die Aktie zum neuen Kursziel deutlich Luft nach oben./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,50 €		 Abst. Kursziel*:
62,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,32%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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