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GBC

Tick Trading Software Kaufen

14:19 Uhr
Tick Trading Software Kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die tick Trading Software AG im ersten Halbjahr 2025/26 zwar einen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen müssen, aber dabei besser abgeschnitten als von den Analysten erwartet. Die Aktie wird weiter als Kauf gesehen.

Im ersten Halbjahr 2025/26 habe tick Trading Software AG (tick TS) gemäß GBC vor allem wegen des Verlustes eines Top-Kunden einen Umsatzrückgang um 16,7% auf 3,91 Mio. Euro (1. HJ 2024/25: 4,70 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Die gesunkenen Erlöse haben nach Darstellung der Analysten auch zu einer rückläufigen Ertragsentwicklung auf allen Ergebnisebenen geführt.

So habe sich das EBIT deutlich auf 0,89 Mio. Euro (1. HJ 2024/25: 1,67 Mio. Euro) und gleichzeitig habe sich die EBIT-Marge auf 22,7% (1. HJ 2024/25: 35,5%) reduziert. Auf Nettoebene sei dennoch ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,63 Mio. Euro erzielt worden, welches sich jedoch auch unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ 2024/25: 1,17 Mio. Euro) bewegt habe.

Vor dem Hintergrund der erfolgreich verlaufenden Transformationsphase, die sich v.a. im positiven Start des neuen Consultinggeschäftsbereichs und den neu gewonnenen Kunden im Kerngeschäft widerspiegele, habe das tick TS-Management mit Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen seine Mitte April angehobene Guidance bekräftigt und rechne für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 unverändert mit einem positiven Jahresergebnis in einer Spanne von 0,80 Mio. Euro bis 1,20 Mio. Euro.

Angesichts der positiven Halbjahresperformance, die ergebnisseitig über den Erwartungen der Analysten gelegen habe sowie des bestätigten Unternehmensausblicks, haben die Analysten ihre Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für das Folgejahr nach oben angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 und das darauffolgende Geschäftsjahr 2026/27 rechnen sie nun mit einem moderat höheren Nettoergebnis in Höhe von 1,05 Mio. Euro (zuvor: 0,94 Mio. Euro) bzw. 1,24 Mio. Euro (zuvor: 1,16 Mio. Euro).

Basierend auf ihren moderat angehobenen Ergebnisprognosen haben sie ein neues Kursziel in Höhe von 14,70 Euro errechnet und damit ihr bisheriges Kursziel (zuvor: 14,60 Euro) leicht erhöht. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben die Analysten damit weiterhin das Rating „Kaufen“ und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der tick TS-Aktie.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.07.2026, 14:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.07.2026 um 9:35 Uhr fertiggestellt und am 08.07.2026 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=a3ea4928d5278b2ebd6eb9cca9e6ef83&application_id=2362574&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Tick Trading Software Kaufen

Unternehmen:
Tick Trading Software		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
14,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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