Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die tick Trading Software AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 (per 30.9.) einen Umsatzanstieg um fast 18 Prozent verbucht und dabei vom hohen Börsenhandelsvolumen profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz auf 4,70 Mio. Euro (HJ 2023/24: 3,99 Mio. Euro) gestiegen. Dies spiegele sich auch in deutlichen Ertragszuwächsen auf allen Ergebnisebenen wider. Demnach habe das EBIT dynamisch um 125,7 Prozent auf 1,67 Mio. Euro (HJ 2023/24: 0,74 Mio. Euro) zugelegt. Parallel hierzu sei die EBIT-Marge bedingt durch stark einsetzende Skaleneffekte deutlich überproportional auf 35,5 Prozent (HJ 2023/24: 18,5 Prozent) geklettert. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das tick TS-Management angesichts der positiven Halbjahresperformance die zuvor angehobene Ergebnisguidance (Nettoergebnis von 1,30 bis 1,70 Mio. Euro) bekräftigt. Für das zweite Geschäftshalbjahr erwarte die Gesellschaft trotz saisonaler Effekte bei den Handelsaktivitäten und der Unsicherheit an den Börsen hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklung eine stabile Geschäftsentwicklung. Vor dem Hintergrund der starken Halbjahresperformance und des bekräftigen Ausblicks bestätige das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 17,55 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



