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Symbol RTPPF

Barclays Capital

Rio Tinto Equal Weight

08:31 Uhr
Rio Tinto Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Equal Weight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
67,00 £
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
79,11 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Amos Fletcher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:31 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
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