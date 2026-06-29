Rio Tinto Aktie
Marktkap. 135,42 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Underperform" belassen. Der Bergbaukonzern habe eine Vereinbarung mit der mongolischen Regierung getroffen, wonach der Zinssatz für das Gesellschafterdarlehen für die Kupfermine Oyu Tolgoi angepasst werden solle, schrieb Ben Davis am Dienstag. Die übliche Sorge sei, wie lange die aktuelle Vereinbarung Bestand habe und ob die Regierung zu einem späteren Zeitpunkt versuchen werde, einen größeren Anteil an den Erträgen zu erhalten. Angesichts der raschen politischen Veränderungen in der Mongolei bleibe dies ein sehr reales Risiko./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Underperform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
64,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
72,16 £
|Abst. Kursziel*:
-11,31%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,01 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|18.06.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|18.06.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|18.06.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital