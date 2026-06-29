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Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Underperform

14:56 Uhr
Rio Tinto Underperform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
83,63 EUR 1,14 EUR 1,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Underperform" belassen. Der Bergbaukonzern habe eine Vereinbarung mit der mongolischen Regierung getroffen, wonach der Zinssatz für das Gesellschafterdarlehen für die Kupfermine Oyu Tolgoi angepasst werden solle, schrieb Ben Davis am Dienstag. Die übliche Sorge sei, wie lange die aktuelle Vereinbarung Bestand habe und ob die Regierung zu einem späteren Zeitpunkt versuchen werde, einen größeren Anteil an den Erträgen zu erhalten. Angesichts der raschen politischen Veränderungen in der Mongolei bleibe dies ein sehr reales Risiko./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Underperform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
64,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
72,16 £		 Abst. Kursziel*:
-11,31%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,01 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18.06.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
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