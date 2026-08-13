RENK Aktie
Marktkap. 5,02 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
AI Analyse
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbjahresbericht habe das Vertrauen der Anleger in die Jahresziele und die mittelfristigen Ambitionen gestärkt, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,80 €
|Abst. Kursziel*:
40,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,52%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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