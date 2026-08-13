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RENK Aktie

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51,95 EUR +1,73 EUR +3,44 %
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

RENK Buy

13:36 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
51,95 EUR 1,73 EUR 3,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbjahresbericht habe das Vertrauen der Anleger in die Jahresziele und die mittelfristigen Ambitionen gestärkt, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,80 €		 Abst. Kursziel*:
40,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,52%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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