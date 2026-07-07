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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

08.07.26 09:48 Uhr
Marktbericht: So steht es um Bitcoin & Co. – Alle aktuellen Kurse | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

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Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,90 Prozent auf 62.749,99 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 63.322,10 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,20 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -11,0 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,20 Prozent auf 43,82 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 43,91 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Mittwochvormittag nach. Um 0,97 Prozent auf 1.752,52 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.769,67 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 238,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (239,43 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,77 Prozent auf 1,093 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,113 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,01 Prozent auf 331,47 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 334,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1745 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1694 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1856 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1886 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3315 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3287 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (577,19 US-Dollar) geht es um 1,80 Prozent auf 566,83 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0742 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0723 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Solana nach. Um 3,28 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 78,04 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 80,69 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Avalanche um 3,74 Prozent auf 6,441 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,691 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 2,19 Prozent auf 7,688 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,861 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Sui-Kurs 1,38 Prozent schwächer bei 0,7176 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,7277 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com