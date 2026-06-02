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Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Underperform

09:31 Uhr
Rio Tinto Underperform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Underperform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
64,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
82,24 £		 Abst. Kursziel*:
-22,18%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:31 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
29.05.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
26.05.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
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