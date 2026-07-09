Rio Tinto Aktie
Marktkap. 123,87 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto angesichts der Pläne des Minenkonzerns zur Steigerung der Kupferproduktion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Aktuell aber fehlten den Briten mittelfristig (2030?2033) nennenswerte Wachstumsoptionen in diesem Bereich, schrieb Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
73,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,72 £
|Abst. Kursziel*:
7,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,68 £
|Abst. Kursziel aktuell:
7,86%
|
Analyst Name:
Myles Allsop
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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