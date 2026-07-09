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Symbol RTPPF

UBS AG

Rio Tinto Neutral

12:36 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto angesichts der Pläne des Minenkonzerns zur Steigerung der Kupferproduktion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Aktuell aber fehlten den Briten mittelfristig (2030?2033) nennenswerte Wachstumsoptionen in diesem Bereich, schrieb Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
73,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,72 £		 Abst. Kursziel*:
7,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
67,68 £		 Abst. Kursziel aktuell:
7,86%
Analyst Name:
Myles Allsop 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

12:36 Rio Tinto Neutral UBS AG
12:36 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
07.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
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