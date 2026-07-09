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easyJet Aktie

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easyJet Sector Perform

11:41 Uhr
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,92 EUR 0,97 EUR 14,01%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet anlässlich des Bieterwettkampfes um den Billigflieger mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das Kaufgebot des US-Finanzinvestors Apollo von 715 Pence gegenüber der aufgestockten Offerte des Rivalen Castlelake von 690 Pence erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Auch wenn die Möglichkeit eines weiter verbesserten Angebots nicht ausgeschlossen werden könne, sei zu beachten, dass einige Wettbewerber mittlerweile attraktiver bewertet erschienen als Easyjet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 03:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 03:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Sector Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
6,74 £		 Abst. Kursziel*:
-10,93%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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