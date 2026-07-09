easyJet Aktie
Marktkap. 5,21 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet anlässlich des Bieterwettkampfes um den Billigflieger mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das Kaufgebot des US-Finanzinvestors Apollo von 715 Pence gegenüber der aufgestockten Offerte des Rivalen Castlelake von 690 Pence erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Auch wenn die Möglichkeit eines weiter verbesserten Angebots nicht ausgeschlossen werden könne, sei zu beachten, dass einige Wettbewerber mittlerweile attraktiver bewertet erschienen als Easyjet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 03:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 03:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Sector Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
6,74 £
|Abst. Kursziel*:
-10,93%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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