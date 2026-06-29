easyJet Aktie
Marktkap. 5,08 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 555 auf 610 Pence angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Castlelake habe den Briten zwar mehrmals Interesse signalisiert, ein handfestes Übernahmeangebot gebe es aber noch immer nicht, schrieb Jarrod Castle am Montagabend. Er legt seinem Kursziel daher auch nicht eine Übernahme zugrunde, sondern nahm lediglich Anpassungen an seinen Ergebnisprognosen vor. Castle geht allerdings auch nicht davon aus, dass die Papiere auf das Niveau vor dem Vorstoß von Castlelake auf knapp unter 400 Pence zurückkehren werden, denn dafür habe sich das Umfeld zu klar verbessert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Neutral
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
6,10 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,82 £
|Abst. Kursziel*:
4,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,18 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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