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Symbol EJTTF

UBS AG

easyJet Buy

08:01 Uhr
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,10 EUR 0,09 EUR 1,84%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bestätigte am Montagabend seine grundsätzliche Einschätzung der Briten angesichts des Übernahmeinteresses von Castlelake. Er sieht eine Reihe von Hürden für eine Offerte - unter anderem die Regeln in Europa und speziell Großbritannien zu Eigentum und Kontrolle./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Buy

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,55 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 easyJet Buy UBS AG
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