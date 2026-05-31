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Belgischer Luftraum wird wegen Arbeitsniederlegung gesperrt

02.06.26 13:56 Uhr
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien können heute Nachmittag und Abend wegen Arbeitsniederlegungen bei der belgischen Flugsicherung keine Flüge starten oder landen. Der belgische Luftraum wird von etwa 14.15 Uhr geschlossen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf Angaben der Flugsicherung skeyes berichtete. Nur Staatsflüge, medizinische Flüge sowie Such- und Rettungsflüge würden gewährleistet.

Da in der Zeit kein Flugverkehr in Belgien möglich sei, müssten die Fluggesellschaften alle geplanten Flüge in diesem Zeitraum streichen, hieß es vom Flughafen Brüssel. Nach aktuellem Stand solle der Flugverkehr nach 21.00 Uhr wieder aufgenommen werden. Der Flughafen rief Reisende dazu auf, nicht zum Flughafen zu kommen.

Schon in der Nacht Arbeitsniederlegungen

Wie Belga weiter berichtet, führte ein spontaner Streik von Fluglotsen in der Nacht von Montag auf Dienstag bereits zur Streichung von 30 Passagierflügen am Flughafen Charleroi und beeinträchtigte rund 40 Frachtflüge am Flughafen Lüttich. Das Logistikunternehmen DHL habe den Streik nach Angaben eines Unternehmenssprechers deutlich zu spüren bekommen, mindestens zwölf Flüge hätten nicht pünktlich starten können.

Die Beschäftigten protestieren demnach gegen die Bedingungen für die Inbetriebnahme eines digitalen Kontrollzentrums in der belgischen Stadt Namur, das ab 2027 die Aufgaben der Kontrolltürme der Flughäfen Lüttich und Charleroi zentral übernehmen soll./rdz/DP/jha

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