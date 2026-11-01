Lufthansa Aktie
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Marktkap. 10,6 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Seit den Zwischenwahlen in den USA hätten sich die Kurse der europäischen Fluggesellschaften erholt, während die Ölpreise deutlich gefallen seien, schrieb Graham Hunt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch auch wenn sich die Rahmenbedingungen etwas entspannt hätten, werde das kommende Jahr wegen höherer Input- und Kapitalkosten weiterhin schwierig. Der Analyst gibt daher etablierten Marktführern mit starken Wettbewerbsvorteilen den Vorzug. Sie seien besser aufgestellt, um die Preisgestaltung zu steuern und Marktschocks zu überstehen. Seine Favoriten sind IAG und Ryanair./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Hold
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,92 €
|Abst. Kursziel*:
0,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,92%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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