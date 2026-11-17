Nike Aktie
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Marktkap. 51,78 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 28 auf 27 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Bei dem Sportwarenhersteller sei Geduld gefragt und eine Trendwende weiter nicht in Sicht, schrieb Katharina Schmenger in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum jüngsten Kapitalmarkttag./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Verkaufen
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
$ 36,51
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 36,64
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 38,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|17:51
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|DZ BANK
|10:01
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|09:31
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|09:21
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|Bernstein Research
|17.11.26
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|09:21
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|13.11.26
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|Bernstein Research
|10.11.26
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|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|17:51
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|09:31
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.