RTL Aktie
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Marktkap. 4,79 Mrd. EURKGV 5,42 Div. Rendite 1,88%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
AI Analyse
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Mit dem Umsatz habe der Medienkonzern die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit dem Ausblick auf das Gesamtjahr liege das Unternehmen nun aber am unteren Rand der Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RTL Hold
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,50 €
|Abst. Kursziel*:
14,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,19%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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