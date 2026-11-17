Stellantis Aktie
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Marktkap. 9,79 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach einer Industriekonferenz mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Wertsteigerungsplan des Autobauers ziele auf Einsparungen von 2,4 Milliarden Euro bis Ende des Jahres, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Das untermauere die Konsensschätzung von 3,6 Milliarden Euro für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im kommenden Jahr./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
3,31 €
|Abst. Kursziel*:
20,81%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
3,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,54%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08:16
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|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
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|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
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|UBS AG
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|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
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|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|08:16
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.