Nike Aktie
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Marktkap. 51,29 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Sportartikelkonzerns seien ambitionierter als vom Markt erwartet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 39,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 39,14
|Abst. Kursziel*:
-0,36%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 38,82
|Abst. Kursziel aktuell:
0,46%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 38,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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