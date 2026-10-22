Barclays Capital

Nike Overweight

08:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 37 auf 45 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien dürften ihren Boden fast erreicht haben, schrieb Adrienne Yih am Donnerstag nach Meetings mit dem Management. Sie dürften allerdings erst in einen neuen Trend übergehen, wenn völlig klar sei, dass der Marken-Reset beendet und die Rückkehr auf den Wachstumsweg gelungen sei. Die Konzernziele für 2027 hält Yih für erreichbar, die Umsatzhürde für 2028 müsse allerdings noch nach unten geschraubt werden. Entsprechend wichtig werde der Investorentag Mitte November. Yih hob ihren Bewertungsmultiplikator bei unveränderten Ergebnisschätzungen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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